Le tiers des employés à risque

Plus d'une trentaine d'employés de Communauto sont menacés de devoir plier bagage en raison de la fin du Programme de l'expérience québécoise (PEQ), s'inquiète Benoît Robert, PDG de la compagnie.

Il s'agit du tiers des travailleurs de Communauto, qui sont d'origine française et qui habitent «déjà ici», explique M. Robert.

Écoutez Benoît Robert, président-directeur général d’Actus - Communauto, plaider pour le retour du programme gouvernemental au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez, jeudi.

Le patron du service d'autopartage Communauto a écrit une lettre jeudi matin au premier ministre François Legault pour lui demander des explications et changer de position à propos du PEQ.