 Aller au contenu
Techno
Contrer la fraudes par la litératie médiatique

CQÉMI: «Aider les gens à mieux s’informer et à lutter contre la désinformation»

par 98.5

0:00
11:20

Entendu dans

Radio textos

le 11 février 2026 11:05

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
CQÉMI: «Aider les gens à mieux s’informer et à lutter contre la désinformation»
Le Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information (CQMI) propose une formation gratuite, «Info ou désinfo mode d'emploi», pour aider à repérer les fausses nouvelles, vérifier les sources et exercer l’esprit critique, soutenue par le ministère de la Culture et des Communications. / PheelingsMedia/ Adobe Stock

Face à une fraude toujours plus inventive et une méfiance grandissante envers le journalisme traditionnel, le Centre québécois d’éducation aux médias et à l’information (CQÉMI) passe à l'action.

Eve Beaudin présente la nouvelle formation gratuite «Info ou désinfo: mode d’emploi», spécialement conçue pour outiller les aînés, cibles privilégiées des arnaqueurs.

À travers des ateliers interactifs, des journalistes professionnels décortiquent les mécanismes de la désinformation sur les réseaux sociaux et l’impact de l’intelligence artificielle. 

Écoutez Eve Beaudin, Vice-Présidente du Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information, expliquer le tout, mercredi, à Radio textos. 

«Une fois qu'on comprend bien le mécanisme [des réseaux sociaux]... je pense que ça aide à éveiller son esprit critique et de dire : "Ouf, quand je suis dans cet environnement, je ne suis pas comme sur un site de journal".»

Eve Beaudin

Vous aimerez aussi

Bonjour-santé lance un robot conversationnel pour orienter les patients
La commission
Bonjour-santé lance un robot conversationnel pour orienter les patients
0:00
5:06
Virage informatique à la CCQ: on se veut rassurant malgré les ratés
La commission
Virage informatique à la CCQ: on se veut rassurant malgré les ratés
0:00
10:52

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Le parcours d'une survivante: Marie-Denise Douyon raconte son histoire des Noirs
Rattrapage
De la torture en Haïti à la littérature au Québec
Le parcours d'une survivante: Marie-Denise Douyon raconte son histoire des Noirs
Affaire Epstein: le pouvoir et l'argent ont créé une caste d'invulnérables
Rattrapage
Un système d'impunité qui dérange
Affaire Epstein: le pouvoir et l'argent ont créé une caste d'invulnérables
2026 sera l'année internationale des agricultrices, selon l'ONU
Rattrapage
Le rôle fondamental des femmes
2026 sera l'année internationale des agricultrices, selon l'ONU
Une autre boite de production majeure se retire des prix Gémeaux
Rattrapage
Pourquoi boude-t-on le gala?
Une autre boite de production majeure se retire des prix Gémeaux
Tendances marketing 2026: sommes-nous encore maîtres de nos choix?
Rattrapage
L’influence insidieuse des réseaux sociaux
Tendances marketing 2026: sommes-nous encore maîtres de nos choix?
Moltbook: un réseau social uniquement pour les robots
Rattrapage
Un nouveau réseau social artificiel
Moltbook: un réseau social uniquement pour les robots
Le combat pour l’équité en santé: pourquoi les femmes sont-elles les oubliées de la médecine?
Rattrapage
Cœur, hormones et préjugés
Le combat pour l’équité en santé: pourquoi les femmes sont-elles les oubliées de la médecine?
Violence à l'école: pourquoi nos enfants explosent-ils ainsi?
Rattrapage
Des niveaux records
Violence à l'école: pourquoi nos enfants explosent-ils ainsi?
Conspiration lunaire et mystérieux messages radio: l’espace nous parle
Rattrapage
Artemis et signaux spatiaux
Conspiration lunaire et mystérieux messages radio: l’espace nous parle
La pression est énorme sur les athlètes du monde entier
Rattrapage
Chute de Lindsey Vonn
La pression est énorme sur les athlètes du monde entier
Le carnaval: une soupape historique pour réchauffer nos hivers
Rattrapage
Des Saturnales à la grande fête de Québec
Le carnaval: une soupape historique pour réchauffer nos hivers
La ville de Beauharnois attend l’arrivée prochaine du géant Google
Rattrapage
Souveraineté numérique
La ville de Beauharnois attend l’arrivée prochaine du géant Google
Pression sociale et santé mentale: la vulnérabilité des gars
Rattrapage
Le rapport des hommes à l'image
Pression sociale et santé mentale: la vulnérabilité des gars
Les standards de beauté sont-ils devenus inaccessibles?
Rattrapage
Notre rapport à l'image
Les standards de beauté sont-ils devenus inaccessibles?