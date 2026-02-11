Contrer la fraudes par la litératie médiatique

Face à une fraude toujours plus inventive et une méfiance grandissante envers le journalisme traditionnel, le Centre québécois d’éducation aux médias et à l’information (CQÉMI) passe à l'action.

Eve Beaudin présente la nouvelle formation gratuite «Info ou désinfo: mode d’emploi», spécialement conçue pour outiller les aînés, cibles privilégiées des arnaqueurs.

À travers des ateliers interactifs, des journalistes professionnels décortiquent les mécanismes de la désinformation sur les réseaux sociaux et l’impact de l’intelligence artificielle.

Écoutez Eve Beaudin, Vice-Présidente du Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information, expliquer le tout, mercredi, à Radio textos.