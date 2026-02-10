L'exposition «Harry Potter, vision de la magie» sera présentée à Montréal à la fin du mois de mars, rapporte la chroniqueuse Caroline Legault.

Les visiteurs pourront y explorer 8 univers incluant vidéos interactifs, images d'architectures et paysages sonores.

L'expérience est d'une durée d'environ 1h15 à 1h30 et chaque curieux se verra offrir une baguette magique.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Caroline Legault en dire plus à ce sujet au micro de Philippe Cantin, mardi.

