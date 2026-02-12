Le vigneron français Vianney Castan, dont le domaine est situé dans le sud de la vallée du Rhône, connaît un succès planétaire inattendu grâce aux réseaux sociaux.

En s'inspirant d'une phrase virale du président Emmanuel Macron prononcée au Forum économique de Davos, il a lancé une cuvée intitulée «For Sure».

Ce qui ne devait être qu'un clin d'œil humoristique pour «agacer les Américains» s'est transformé en un coup de marketing fulgurant lors du salon Wine Paris, où le vigneron a même pu remettre une bouteille en main propre au président français.

