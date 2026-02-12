La communauté de Kitigan Zibi est sous le choc après la découverte tragique, mercredi matin, du corps d'un homme de 41 ans et de ses deux jeunes enfants.

Randy Tolley, qui possédait une longue feuille de route judiciaire incluant des dossiers de drogue et de violence conjugale, se serait enlevé la vie après avoir commis l'irréparable.

Le plus troublant demeure qu'il faisait l'objet d'une interdiction de posséder une arme à feu jusqu’en 2033, une condition qui n'a malheureusement pas été respectée.

