Justice et faits divers
Une longue feuille de route judiciaire

Drame à Kitigan Zibi: le père avait une interdiction de possession d'arme

par 98.5

0:00
4:18

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 février 2026 06:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Carl Marchand
Carl Marchand
Drame à Kitigan Zibi: le père avait une interdiction de possession d'arme
Carl Marchand / Cogeco Média

La communauté de Kitigan Zibi est sous le choc après la découverte tragique, mercredi matin, du corps d'un homme de 41 ans et de ses deux jeunes enfants.

Randy Tolley, qui possédait une longue feuille de route judiciaire incluant des dossiers de drogue et de violence conjugale, se serait enlevé la vie après avoir commis l'irréparable.

Le plus troublant demeure qu'il faisait l'objet d'une interdiction de posséder une arme à feu jusqu’en 2033, une condition qui n'a malheureusement pas été respectée.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles Carl Marchand aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autre sujet traité:

  • Accident de ski à Wakefield: une adolescente de 13 ans lutte pour sa vie.

