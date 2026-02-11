L’efficacité policière à Montréal

Luc Ferrandez commente le bilan 2025 du SPVM, soulignant une baisse historique de la criminalité à Montréal, notamment une réduction de 50 % de la violence armée et de 25 % des vols de véhicules.

Si l'efficacité des techniques d'enquête est saluée, Ferrandez s'inquiète de la criminalité juvénile, où des jeunes de 14 ans (parfois 12 ou 13 ans) reçoivent des mandats de destruction par Internet.

Selon lui, le chef de la SPVM Fady Dagher possède une vision qui dépasse le cadre policier strict.

Il propose d'élargir son mandat à la gestion des budgets de loisirs, de sports et d'interventions en santé mentale pour s'attaquer aux racines sociales du crime.

