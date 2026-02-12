À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, jeudi matin, Patrick Lagacé aborde la tragédie qui secoue la Colombie-Britannique, où une tuerie de masse a fait neuf morts dans la petite communauté de Tumbler Ridge. Parmi les victimes de ce drame survenu dans une école secondaire figurent une enseignante et plusieurs jeunes adolescents.

Le tireur, identifié comme Jesse Van Rotselaar, 18 ans, a d'abord tué sa mère et son demi-frère avant de se suicider

La police a confirmé que l'auteur du massacre était une personne trans dont le processus de transition avait débuté il y a six ans, un contexte qui soulève déjà de vives réactions sur les réseaux sociaux concernant la santé mentale et l'intimidation.

Devant l'ampleur de la tragédie, le premier ministre Carney a annulé ses déplacements officiels, alors que le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, a posé un geste rare en s'adressant aux familles en anglais à la Chambre des communes pour offrir ses condoléances.

Autres sujets traités: