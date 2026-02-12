À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, jeudi matin, Patrick Lagacé aborde la tragédie qui secoue la Colombie-Britannique, où une tuerie de masse a fait neuf morts dans la petite communauté de Tumbler Ridge. Parmi les victimes de ce drame survenu dans une école secondaire figurent une enseignante et plusieurs jeunes adolescents.
Le tireur, identifié comme Jesse Van Rotselaar, 18 ans, a d'abord tué sa mère et son demi-frère avant de se suicider
La police a confirmé que l'auteur du massacre était une personne trans dont le processus de transition avait débuté il y a six ans, un contexte qui soulève déjà de vives réactions sur les réseaux sociaux concernant la santé mentale et l'intimidation.
Devant l'ampleur de la tragédie, le premier ministre Carney a annulé ses déplacements officiels, alors que le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, a posé un geste rare en s'adressant aux familles en anglais à la Chambre des communes pour offrir ses condoléances.
Autres sujets traités:
- Guerre en Ukraine: la Russie a lancé une attaque massive de 244 projectiles à Kyiv.
- Drame en Suisse: les propriétaires du bar Constellation ont comparu devant la justice pour négligence;
- Enquête sur le PLQ: Le juge Jacques R. Fournier demeure incapable de confirmer s'il y a eu achat de votes.
- Course à la chefferie du CAQ: le gouvernement Legault tourne au ralenti;
- Santé au Québec: la RAMQ s'inquiète des coûts qui pourraient doubler par rendez-vous;
- Montréal: l'administration Martinez Ferrada annonce la suppression de 250 postes, principalement chez les cadres;
- La juge Denise Descôteaux fait l'objet d'une enquête pour son comportement agressif et inapproprié envers ses collègues en Abitibi-Témiscamingue;
- Un véhicule sur deux volé au pays est un VUS;
- Affaire Gisèle Pelicot: la victime française publie ses mémoires;
- Le sud de la France est balayé par la tempête Nils;
- La Russie prévoit livrer du pétrole à Cuba à titre d'aide humanitaire;
- Commerce Canada-États-Unis: six élus républicains s'opposent aux tarifs imposés par Donald Trump sur les produits canadiens;
- Google est condamné à verser 1,5 million de dollars à un Québécois victime d'une campagne de salissage;
- Intelligence artificielle et solitude: un dossier de La Presse explore les relations affectives entre des humains et des robots conversationnels.