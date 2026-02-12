 Aller au contenu
Arts et spectacles
Victime d'un cancer colorectal

James Van Der Beek: le départ d'une icône de l'adolescence

par 98.5

Lagacé le matin

le 12 février 2026 06:40

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
James Van Der Beek: le départ d'une icône de l'adolescence
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

L’acteur James Van Der Beek, immortalisé par son rôle de Dawson Leery dans la série culte Dawson’s Creek, est décédé à l’âge de 48 ans des suites d'un cancer colorectal.

L'annonce de son départ, survenu rapidement après son diagnostic en novembre 2024, a provoqué une vague d'émotion chez toute une génération qui a grandi avec les tourments amoureux et existentiels des adolescents de Capeside.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Anaïs Guertin-Lacroix souligne l'impact immense de cette série, diffusée de 1998 à 2003, qui a ouvert la voie aux drames pour adolescents modernes en traitant de front les relations, l'amitié et les liens familiaux.

Au-delà de la perte d'un acteur, c'est un sentiment de deuil collectif que vivent de nombreux fans, illustrant le concept de «relations parasociales», où l'on s'attache si profondément à des personnages qu'ils finissent par faire partie de notre propre histoire.

Autres sujets traités :

  • Piste et Pelouse: le nouveau duo musical formé de Maryse Bouchard et Mylène Fortin lance la chanson Le goût d'exister;
  • Fondation du cancer du sein: un chandail thématique accompagne la sortie de la chanson.

