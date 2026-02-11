Forces G et réflexe vagal

Le vulgarisateur scientitique Martin Carli explique la physique extrême derrière les sports de glisse et le biathlon.

La luge, sport le plus rapide des Jeux, atteint 145 km/h grâce à la conversion de l'énergie potentielle en énergie cinétique.

Dans les virages, les athlètes encaissent jusqu'à 6 G, une force supérieure à celle d'une Formule 1, affectant leurs capacités cognitives.

Parallèlement, le biathlon impose un défi physiologique unique: les skieurs doivent stimuler leur réflexe vagal pour calmer leurs battements cardiaques en moins de 50 secondes afin de tirer avec précision entre deux pulsations.

Écoutez Martin Carli, docteur en science neurologique et co-animateur de Génial! à Télé-Québec, décortiquer le tout, mercredi, à Lagacé le matin.