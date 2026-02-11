 Aller au contenu
Jeux de Milan
Forces G et réflexe vagal

La science des glaces: luge, bobsleigh et skeleton expliqués par Martin Carli

par 98.5

0:00
19:29

Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 février 2026 09:59

Avec

La science des glaces: luge, bobsleigh et skeleton expliqués par Martin Carli
La luge, sport le plus rapide des Jeux, atteint 145 km/h grâce à la conversion de l'énergie potentielle en énergie cinétique, explique Martin Carli. / (AP Photo/Alessandra Tarantino)

Le vulgarisateur scientitique Martin Carli explique la physique extrême derrière les sports de glisse et le biathlon.

La luge, sport le plus rapide des Jeux, atteint 145 km/h grâce à la conversion de l'énergie potentielle en énergie cinétique.

Dans les virages, les athlètes encaissent jusqu'à 6 G, une force supérieure à celle d'une Formule 1, affectant leurs capacités cognitives. 

Parallèlement, le biathlon impose un défi physiologique unique: les skieurs doivent stimuler leur réflexe vagal pour calmer leurs battements cardiaques en moins de 50 secondes afin de tirer avec précision entre deux pulsations.

Écoutez Martin Carli, docteur en science neurologique et co-animateur de Génial! à Télé-Québec, décortiquer le tout, mercredi, à Lagacé le matin

«Les athlètes doivent subir dans certains virages des forces G qui avoisinent les 6 G. Pour vous donner une idée, le Goliath à La Ronde, c'est 3 G et demi.»

Martin Carli

