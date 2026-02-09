 Aller au contenu
Justice et faits divers
Le cas de Pierre Ny St-Amand

Empathie et justice: le dilemme de la non-responsabilité criminelle

par 98.5

0:00
16:10

Entendu dans

La commission

le 9 février 2026 14:25

Avec

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Empathie et justice: le dilemme de la non-responsabilité criminelle
Peut-on pardonner le crime de la personne déclarée non criminellement responsable? / icedmocha / Adobe Stock

La journaliste Isabelle Hachey discute de sa série de reportages sur les personnes déclarées non criminellement responsables, en s'attardant sur le cas de Pierre Ny St-Amand, l'auteur du drame de la garderie de Laval en 2023.

Elle explore la difficulté pour le public d'éprouver de l'empathie envers ceux qui commettent des crimes monstrueux lors d'épisodes psychotiques.

Le débat souligne l'importance d'agir en amont des crises de santé mentale, le Québec comptant proportionnellement deux fois plus de verdicts de «non criminellement responsables» que l'Ontario.

Enfin, une remise en question du vocabulaire juridique actuel est lancée, suggérant que le terme «non-responsabilité» choque la population.

Écoutez Isabelle Hachey, journaliste d’enquête et chroniqueuse à La Presse, parler de son enquête à ce sujet, lundi, à La commission

«C'est plus difficile ici, au Québec [qu'en Ontario], de contraindre les gens à avoir des soins avant qu'ils commettent un crime grave.»

Isabelle Hachey

