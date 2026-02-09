La journaliste Isabelle Hachey discute de sa série de reportages sur les personnes déclarées non criminellement responsables, en s'attardant sur le cas de Pierre Ny St-Amand, l'auteur du drame de la garderie de Laval en 2023.

Elle explore la difficulté pour le public d'éprouver de l'empathie envers ceux qui commettent des crimes monstrueux lors d'épisodes psychotiques.

Le débat souligne l'importance d'agir en amont des crises de santé mentale, le Québec comptant proportionnellement deux fois plus de verdicts de «non criminellement responsables» que l'Ontario.

Enfin, une remise en question du vocabulaire juridique actuel est lancée, suggérant que le terme «non-responsabilité» choque la population.

Écoutez Isabelle Hachey, journaliste d’enquête et chroniqueuse à La Presse, parler de son enquête à ce sujet, lundi, à La commission.