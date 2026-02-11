Une communauté ébranlée

La communauté de Kitigan Zibi, à la limite de Maniwaki dans l'Outaouais, est plongée dans le deuil et l'effroi à la suite d'un double meurtre survenu au milieu de la nuit.

Un père de famille aurait tué ses deux enfants, âgés de 10 et 12 ans, avant de s'enlever la vie.

Ce drame ébranle une communauté de 1200 citoyens déjà fragilisée par divers enjeux sociaux au cours des dernières années.

