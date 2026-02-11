Béatrice Lamarche, 5e au 100m

Béatrice Lamarche a réalisé le cinquième temps aux 1000 mètres de patinage de vitesse sur longue piste aux Jeux de Milan.

Écoutez Benoît Lamarche, le père de Béatrice et lui-même ancien patineur de vitesse ayant participé aux Jeux de Sarajevo en 1984, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

