Jeux de Milan
Béatrice Lamarche, 5e au 100m

«C'est une expérience inoubliable» -Benoît Lamarche

par 98.5 Sports

0:00
6:44

Les amateurs de sports

le 11 février 2026 19:02

Mario Langlois
Mario Langlois
«C'est une expérience inoubliable» -Benoît Lamarche
Béatrice Lamarche a pris le 5e rang aux 1000m de patinage de vitesse des Jeux de Milan. / AP/Ben Curtis

Béatrice Lamarche a réalisé le cinquième temps aux 1000 mètres de patinage de vitesse sur longue piste aux Jeux de Milan.

Écoutez Benoît Lamarche, le père de Béatrice et lui-même ancien patineur de vitesse ayant participé aux Jeux de Sarajevo en 1984, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

  • Benoit Lamarche souligne la résilience, l’attitude positive et l’appréciation de sa fille;
  • «C'est une expérience inoubliable»;
  • Il évoque les évolutions technologiques du patinage de vitesse entre 1984 et 2026.

