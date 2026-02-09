 Aller au contenu
Politique provinciale
Chefferie de la CAQ

«Le reste du Québec parle davantage du troisième lien que la région de Québec»

par 98.5

0:00
11:49

Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 février 2026 07:18

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

Les candidats à la chefferie de la CAQ poursuivent leur campagne après une semaine marquée par les débats à propos du troisième lien à Québec.

Christine Fréchette et Bernard Drainville tentent d’aller chercher des appuis en région en organisant des rassemblements militants.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau revenir sur le sujet, lundi, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujet abordés :

  • Le ministre Jean-François Roberge refuse toujours d’accorder une clause grand-père aux immigrants qui voulaient appliquer au programme de l’expérience québécoise (PEQ): «Plus ça va, plus il s’enfonce»;
  • Charles Milliard proche d'être sacré chef du Parti libéral du Québec.

