Les candidats à la chefferie de la CAQ poursuivent leur campagne après une semaine marquée par les débats à propos du troisième lien à Québec.
Christine Fréchette et Bernard Drainville tentent d’aller chercher des appuis en région en organisant des rassemblements militants.
Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau revenir sur le sujet, lundi, à l'émission de Patrick Lagacé.
Autres sujet abordés :
- Le ministre Jean-François Roberge refuse toujours d’accorder une clause grand-père aux immigrants qui voulaient appliquer au programme de l’expérience québécoise (PEQ): «Plus ça va, plus il s’enfonce»;
- Charles Milliard proche d'être sacré chef du Parti libéral du Québec.