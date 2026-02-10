 Aller au contenu
Politique internationale
Enquête du Miami Herald

Affaire Epstein: un document du FBI fait mal paraître Donald Trump

par 98.5

le 10 février 2026 16:52

Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Le président américain Donald Trump ignorait-il vraiment tout de l'affaire Jeffrey Epstein? Le journal Miami Herald, qui a fouillé les millions de documents rendus publics, a découvert une conversation téléphonique qui laisse croire le contraire.

Selon le document, Donald Trump s'est entretenu avec un agent de la police de Palm Beach en 2006. Lors de cette conversation, il l'a remercié d'avoir arrêté ce que Jeffrey Epstein était en train de faire, précisant que tout le monde était au courant.

Il a aussi ajouté que Ghislaine Maxwell était diabolique et que les policiers devraient concentrer leurs efforts sur elle.

Cette conversation laisse donc croire que Donald Trump était au courant de ce qui se passait dans l'entourage de Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell alors que le président a toujours affirmé le contraire.

Écoutez Valérie Beaudoin donner plus de détails sur ces révélations au micro de Philippe Cantin, mardi. 

Autres sujets abordés

  • Est-ce que le secrétaire au Commerce des États-Unis pourrait être remercié en raison de ses liens avec Jeffrey Epstein?;
  • Comment les Américains réagissent à la menace de Donald Trump d'empêcher l'ouverture du pont Gordie-Howe?

