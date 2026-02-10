Enquête du Miami Herald

Le président américain Donald Trump ignorait-il vraiment tout de l'affaire Jeffrey Epstein? Le journal Miami Herald, qui a fouillé les millions de documents rendus publics, a découvert une conversation téléphonique qui laisse croire le contraire.

Selon le document, Donald Trump s'est entretenu avec un agent de la police de Palm Beach en 2006. Lors de cette conversation, il l'a remercié d'avoir arrêté ce que Jeffrey Epstein était en train de faire, précisant que tout le monde était au courant.

Il a aussi ajouté que Ghislaine Maxwell était diabolique et que les policiers devraient concentrer leurs efforts sur elle.

Cette conversation laisse donc croire que Donald Trump était au courant de ce qui se passait dans l'entourage de Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell alors que le président a toujours affirmé le contraire.

Écoutez Valérie Beaudoin donner plus de détails sur ces révélations au micro de Philippe Cantin, mardi.

Autres sujets abordés