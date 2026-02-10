Son ami a failli passer à l'acte

«J'ai un ami qui a fait une tentative la journée qu'on m'a demandé [de m'impliquer dans la prévention du suicide», raconte l'humoriste Guillaume Pineault.

Il a donc décidé de s'impliquer au Centre de prévention du suicide de Montréal, insistant sur l'importance de se dire qu'on s'aime entre nous et comment on se sent.

Écoutez l'humoriste Guillaume Pineault aborder le tout, mardi, à l'émission Le Québec maintenant avec Philippe Cantin.