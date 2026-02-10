 Aller au contenu
Société
Son ami a failli passer à l'acte

La prévention du suicide: une cause importante pour l'humoriste Guillaume Pineault

par 98.5

0:00
5:49

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 février 2026 15:39

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Caroline Legault
Caroline Legault
La prévention du suicide: une cause importante pour l'humoriste Guillaume Pineault
La prévention du suicide: une cause importante pour l'humoriste Guillaume Pineault / La Presse Canadienne / Evan Buhler

«J'ai un ami qui a fait une tentative la journée qu'on m'a demandé [de m'impliquer dans la prévention du suicide», raconte l'humoriste Guillaume Pineault.

Il a donc décidé de s'impliquer au Centre de prévention du suicide de Montréal, insistant sur l'importance de se dire qu'on s'aime entre nous et comment on se sent.

Écoutez l'humoriste Guillaume Pineault aborder le tout, mardi, à l'émission Le Québec maintenant avec Philippe Cantin.

«J'ai arrêté d'être en ergo, puis en ostéo pour faire de l'humour, puis j'avais promis à mes parents que si je pouvais contribuer à la santé d'une façon différente, j'allais le faire. Fait que je pense que c'est une belle façon de m'impliquer à ce niveau-là.»

Guillaume Pineault

Autre sujet abordé:

  • Guillaume Pineault est en rodage avec son 3e spectacle et les critiques sont bonnes!

