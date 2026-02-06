 Aller au contenu
Économie
Un guichet unique?

Un «Netflix québécois»: «C'est impossible [...] ça n'arrivera pas!» -Pierre Rodrigue

par 98.5

0:00
7:24

Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 février 2026 07:32

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Un «Netflix québécois»: «C'est impossible [...] ça n'arrivera pas!» -Pierre Rodrigue
Un «Netflix québécois»: Pierre Rodrigue n’y croit pas du tout / Proxima Studio / Adobe Stock

Alors que plusieurs voix réclament la création d'un guichet unique regroupant les contenus de Bell, Québecor, Radio-Canada et Télé-Québec pour contrer les géants du streaming, le chroniqueur Pierre Rodrigue se montre catégorique: ce scénario est impossible à réaliser.

Selon lui, les plans d'affaires divergents et les ententes complexes avec les studios américains rendent une telle fusion totalement irréaliste pour nos plateformes locales.

Écoutez le chroniqueur Pierre Rodrigue aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Pour Rodrigue, le véritable enjeu n'est pas tant la découvrabilité que la volonté des Québécois de consommer leurs propres produits face à une offre mondiale massive.

Il cite en exemple les résultats du cinéma québécois en 2025, où même un succès promu comme le film Manteuse peine à se tailler une place dans le top 10 des revenus au guichet, illustrant un certain désintérêt pour la culture locale au profit des grandes productions internationales.

«C'est impossible [...] De penser que demain matin Bell va renoncer à ses ententes avec les studios américains, que TVA va dire "mon contenu que je réserve à Illico, je le mets avec le contenu de Radio-Canada", ça n'arrivera pas!»

Pierre Rodrigue

