Alors que plusieurs voix réclament la création d'un guichet unique regroupant les contenus de Bell, Québecor, Radio-Canada et Télé-Québec pour contrer les géants du streaming, le chroniqueur Pierre Rodrigue se montre catégorique: ce scénario est impossible à réaliser.

Selon lui, les plans d'affaires divergents et les ententes complexes avec les studios américains rendent une telle fusion totalement irréaliste pour nos plateformes locales.

Écoutez le chroniqueur Pierre Rodrigue aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Pour Rodrigue, le véritable enjeu n'est pas tant la découvrabilité que la volonté des Québécois de consommer leurs propres produits face à une offre mondiale massive.

Il cite en exemple les résultats du cinéma québécois en 2025, où même un succès promu comme le film Manteuse peine à se tailler une place dans le top 10 des revenus au guichet, illustrant un certain désintérêt pour la culture locale au profit des grandes productions internationales.