Le repreunariat occupe une place importante dans le monde des affaires au Québec et continuera d'avoir un grand impact sur l'économie au fil des prochaines années.
Présentement, près de 35% des entrepreneurs ont 55 ans et plus et on s'attend à ce qu'il y ait 50 000 entreprises qui seront transférées entre 2025 et 2029.
Depuis 2021, on transfère plus d'entreprises au Québec qu'on en crée.
Toutefois, à ce jour, seulement 26% des repreneurs sont des femmes. Que doit-on faire pour changer la situation?
BCF, le Fonds de solidarité FTQ et Repreneuriat Québec ont décidé de lancer le Mouvement Repeneuriat au féminin.
Écoutez la chronique économique de Michèle Boisvert à l'émission Le Québec maintenant, lundi.
« Souvent, les femmes se disqualifient elles-mêmes. Elles se disent que ce n'est pas pour elle, qu'elles n'ont pas ce qu'il faut ou pas assez d'ambition tandis que les hommes ont plus de courage. L'aversion au risque est beaucoup plus grande chez les femmes. Lorsqu'elles vont voir les banquiers, elles se vendent mal.»
Autre sujet abordé
- La Chine est sur le point de lancer un produit pour les chats obèses