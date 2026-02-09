 Aller au contenu
Économie
Seulement 26% des repreneurs sont des femmes

Repreneuriat au féminin: «Il faut encourager plus de femmes à le faire»

par 98.5

0:00
7:04

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 février 2026 18:20

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
Repreneuriat au féminin: «Il faut encourager plus de femmes à le faire»
À vos intérêts / Cogeco Média

Le repreunariat occupe une place importante dans le monde des affaires au Québec et continuera d'avoir un grand impact sur l'économie au fil des prochaines années.

Présentement, près de 35% des entrepreneurs ont 55 ans et plus et on s'attend à ce qu'il y ait  50 000 entreprises qui seront transférées entre 2025 et 2029.

Depuis 2021, on transfère plus d'entreprises au Québec qu'on en crée.

Toutefois, à ce jour, seulement 26% des repreneurs sont des femmes. Que doit-on faire pour changer la situation?
BCF, le Fonds de solidarité FTQ et Repreneuriat Québec ont décidé de lancer le Mouvement Repeneuriat au féminin.

Écoutez la chronique économique de Michèle Boisvert à l'émission Le Québec maintenant, lundi. 

« Souvent, les femmes se disqualifient elles-mêmes. Elles se disent que ce n'est pas pour elle, qu'elles n'ont pas ce qu'il faut ou pas assez d'ambition tandis que les hommes ont plus de courage. L'aversion au risque est beaucoup plus grande chez les femmes. Lorsqu'elles vont voir les banquiers, elles se vendent mal.»

Michèle Boisvert

Autre sujet abordé

  • La Chine est sur le point de lancer un produit pour les chats obèses

Vous aimerez aussi

Un «Netflix québécois»: «C'est impossible [...] ça n'arrivera pas!» -Pierre Rodrigue
Lagacé le matin
Un «Netflix québécois»: «C'est impossible [...] ça n'arrivera pas!» -Pierre Rodrigue
0:00
7:24
«C'est une nouvelle qui est vraiment la bienvenue»: les banques alimentaires saluent l'initiative de la SAQ
La commission
«C'est une nouvelle qui est vraiment la bienvenue»: les banques alimentaires saluent l'initiative de la SAQ
0:00
6:38

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Un médecin plaide pour un REER santé: «Il faut être moins sédentaire»
Rattrapage
Pouvoir profiter de sa retraite
Un médecin plaide pour un REER santé: «Il faut être moins sédentaire»
Médailles défectueuses: «C'est le talk of the town en Italie»
Rattrapage
Jeux de Milan
Médailles défectueuses: «C'est le talk of the town en Italie»
Stéphane Dion critique les séparatistes albertains: «Il veut rejouer au capitaine Canada»
Rattrapage
Sondage sur la souveraineté
Stéphane Dion critique les séparatistes albertains: «Il veut rejouer au capitaine Canada»
Abolition du PEQ: «Christine Fréchette aurait intérêt à nuancer sa position»
Rattrapage
Bernard Drainville de nouveau en mode attaque
Abolition du PEQ: «Christine Fréchette aurait intérêt à nuancer sa position»
Hockey mineur: un geste «sale et disgracieux» dénoncé par Joé Juneau
Rattrapage
Un jouer frappé intentionnellement à la tête
Hockey mineur: un geste «sale et disgracieux» dénoncé par Joé Juneau
Spectacle de Bad Bunny: «Comme une claque au visage», selon Donald Trump
Rattrapage
Messages politiques cachés et critiques
Spectacle de Bad Bunny: «Comme une claque au visage», selon Donald Trump
PixMob: une firme montréalaise qui brille à l'international
Rattrapage
Jeux de Milan et Super Bowl
PixMob: une firme montréalaise qui brille à l'international
«Bad Bunny s’est imposé comme le président honoraire des trois Amériques»
Rattrapage
Le spectacle du Super Bowl en espagnol
«Bad Bunny s’est imposé comme le président honoraire des trois Amériques»
Pénurie de kérosène: «Le peuple cubain a besoin des touristes»
Rattrapage
Air Canada suspend ses vols
Pénurie de kérosène: «Le peuple cubain a besoin des touristes»
Déception au Super Bowl: un match à sens unique des Seahawks
Rattrapage
Esprit sportif
Déception au Super Bowl: un match à sens unique des Seahawks
Bad Bunny au Super Bowl: «C'était pratiquement une note parfaite!»
Rattrapage
Inconnu il y a à peine dix ans
Bad Bunny au Super Bowl: «C'était pratiquement une note parfaite!»
Culture au centre-ville de Montréal: le plan de l'administration Martinez Ferrada
Rattrapage
Métropole culturelle francophone internationale
Culture au centre-ville de Montréal: le plan de l'administration Martinez Ferrada
Devrait-on s'inquiéter de la faible récolte de médailles canadiennes? «Pas de panique à bord»
Rattrapage
Jeux de Milan
Devrait-on s'inquiéter de la faible récolte de médailles canadiennes? «Pas de panique à bord»
«Plusieurs doutaient de cette équipe, mais elle parvient à surprendre»
Rattrapage
32 victoires et 72 points
«Plusieurs doutaient de cette équipe, mais elle parvient à surprendre»