Le repreunariat occupe une place importante dans le monde des affaires au Québec et continuera d'avoir un grand impact sur l'économie au fil des prochaines années.

Présentement, près de 35% des entrepreneurs ont 55 ans et plus et on s'attend à ce qu'il y ait 50 000 entreprises qui seront transférées entre 2025 et 2029.

Depuis 2021, on transfère plus d'entreprises au Québec qu'on en crée.

Toutefois, à ce jour, seulement 26% des repreneurs sont des femmes. Que doit-on faire pour changer la situation?

BCF, le Fonds de solidarité FTQ et Repreneuriat Québec ont décidé de lancer le Mouvement Repeneuriat au féminin.

