Il multiplie les attaques contre le Canada

Donald Trump multiplie les attaques frontales contre le Canada. Sur son réseau Truth Social, le président américain a menacé de bloquer l'ouverture imminente du pont Gordie-Howe, reliant Windsor à Détroit, exigeant que les États-Unis en possèdent au moins la moitié.

Pourtant, cette infrastructure de 6,4 milliards $ a été entièrement financée par le Canada.

Trump lie également ses menaces aux récents rapprochements commerciaux entre Ottawa et la Chine, allant jusqu'à prétendre que Pékin pourrait mettre fin au hockey au Canada et éliminer la Coupe Stanley.

