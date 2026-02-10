Elle veut rouvrir le programme pour 2 ans

Le Programme de l'expérience québécoise continue de retenir l'attention dans la course à la chefferie de la CAQ.

Bernard Drainville, qui propose une clause grand-père, avait invité lundi son adversaire à se prononcer sur la fin du PEQ, ce qu'a fait Christine Fréchette.

La candidate a confirmé sur les réseaux sociaux qu'elle s'engageait à réactiver le programme si elle devenait première ministre.

Elle a ajouté que son opposant avait promis une fausse clause grand-père et l'a en quelque sorte critiqué sur son approche populiste.

