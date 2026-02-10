Elle veut rouvrir le programme pour 2 ans

Le Programme de l'expérience québécoise continue de retenir l'attention dans la course à la chefferie de la CAQ.
Bernard Drainville, qui propose une clause grand-père, avait invité lundi son adversaire à se prononcer sur la fin du PEQ, ce qu'a fait Christine Fréchette.
La candidate a confirmé sur les réseaux sociaux qu'elle s'engageait à réactiver le programme si elle devenait première ministre.
Elle a ajouté que son opposant avait promis une fausse clause grand-père et l'a en quelque sorte critiqué sur son approche populiste.
Écoutez Nathalie Normandeau faire le point sur la course à la chefferie de la CAQ lors de sa chronique au micro de Philippe Cantin.
«Je dis bravo à Christine Fréchette. Elle veut devenir première ministre du Québec et il faut prendre des décisions qui relèvent du gros bon sens. Et cet engagement qu'elle a pris relève du gros bon sens. Elle a fait le tour des régions, elle a rencontré des étudiants, des entrepreneurs, elle parle à beaucoup de monde et elle s'est rendue à l'évidence.»
Autres sujets abordés
