Ottawa impose le retour au bureau

Le télétravail est devenu monnaie courante au Québec et au Canada depuis la pandémie. La situation tend toutefois à changer alors que de plus en plus d'employeurs, incluant la fonction publique fédérale, imposent le retour au bureau.

De nombreux employés et syndicats s'y opposent.

Écoutez la chronique de Katia Gagnon au sujet de l'avenir du télétravail au micro de Philippe Cantin, mardi.