Société
Ottawa impose le retour au bureau

Quel avenir pour le télétravail? «C'est devenu un symbole de notre époque»

le 10 février 2026 16:32

Philippe Cantin
Katia Gagnon
Le télétravail est devenu populaire au Québec depuis la pandémie de COVID-19 / Adobe Stock

Le télétravail est devenu monnaie courante au Québec et au Canada depuis la pandémie. La situation tend toutefois à changer alors que de plus en plus d'employeurs, incluant la fonction publique fédérale, imposent le retour au bureau.

De nombreux employés et syndicats s'y opposent.

Écoutez la chronique de Katia Gagnon au sujet de l'avenir du télétravail au micro de Philippe Cantin, mardi. 

«Je trouve qu'on sous-estime ce qu'on a perdu avec le télétravail. Je prends l'exemple que je connais bien, celui des salles de rédaction. Avant, dans les médias, les gens travaillent cinq jours semaines du bureau. [...] On a perdu un lieu d'échanges d'idées, de brassage un peu informel qui mène parfois à de très bons reportages, à trouver des sujets.»

Katia Gagnon

Est-ce qu'une formule hybride est la meilleure option? Selon Katia Gagnon, les employés devraient être au bureau au moins trois jours par semaine.

