Le Canada a obtenu mardi matin la médaille d'argent de patinage de vitesse courte piste, relais par équipe mixte.

Il s'agit de la première médaille d'argent pour le pays aux Jeux de Milan.

Cela porte à trois le total de podium jusqu'à maintenant. Le Canada se retrouve dixième au classement du total des médailles.

Par ailleurs, l'équipe canadienne de hockey féminin affronte mardi les États-Unis, mais le match se déroule sans Marie-Philip Poulin.

Écoutez Meeker Guerrier faire un résumé de la journée aux Jeux de Milan et parler de l'impact de l'absence de la capitaine avec Philippe Cantin.

Il est aussi question d'une déclaration plutôt particulière d'un athlète en pleine entrevue télévisée...