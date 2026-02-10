 Aller au contenu
Politique internationale
Le Parti travailliste fragilisé

Affaire Epstein: le premier ministre britannique Keir Starmer dans l'embarras

le 10 février 2026 15:32

Philippe Cantin
Affaire Epstein: le premier ministre britannique Keir Starmer dans l'embarras
Le premier ministre britannique Keir Starmer

L'affaire Jeffrey Epstein secoue actuellement le Royaume-Uni, alors que l'ancien ministre travailliste, Peter Mandelson, est accusé d'avoir transmis des informations gouvernementales au financier déchu après sa condamnation pour pédocriminalité.

Le hic pour le premier ministre Keir Starmer, c'est qu'il aurait nommé Mandelson à titre d'ambassadeur britannique aux États-Unis, en sachant qu'il avait eu des liens avec le pédocriminel américain.

Malgré la pression, Starmer conserve le soutien de son cabinet, mais les élections de mai 2026 pourraient fragiliser davantage le Parti travailliste, déjà en difficulté dans les sondages face à la montée de l'extrême droite.

Écoutez la journaliste correspondante à Londres, Marie Billon, aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

