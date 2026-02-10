Le Parti travailliste fragilisé

L'affaire Jeffrey Epstein secoue actuellement le Royaume-Uni, alors que l'ancien ministre travailliste, Peter Mandelson, est accusé d'avoir transmis des informations gouvernementales au financier déchu après sa condamnation pour pédocriminalité.

Le hic pour le premier ministre Keir Starmer, c'est qu'il aurait nommé Mandelson à titre d'ambassadeur britannique aux États-Unis, en sachant qu'il avait eu des liens avec le pédocriminel américain.

Malgré la pression, Starmer conserve le soutien de son cabinet, mais les élections de mai 2026 pourraient fragiliser davantage le Parti travailliste, déjà en difficulté dans les sondages face à la montée de l'extrême droite.

