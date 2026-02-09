Pouvoir profiter de sa retraite

Bien que l'espérance de vie soit élevée, la durée de vie en bonne santé, elle, stagne à 70,4 ans. C'est donc bien beau de vouloir mettre de l'argent de côté pour sa retraite, il faut aussi être en assez bonne santé pour pouvoir en profiter lorsque le moment viendra.

C'est pourquoi le Dr Jean-François Landry plaide pour un REER santé. Et selon lui, pour pouvoir profiter de sa santé, il faut éviter la sédentarité.

Écoutez Dr Jean-François Landry qui pratique la médecine interne à Rivière-du-Loup au micro de Philippe Cantin.