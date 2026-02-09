Pouvoir profiter de sa retraite

Bien que l'espérance de vie soit élevée, la durée de vie en bonne santé, elle, stagne à 70,4 ans. C'est donc bien beau de vouloir mettre de l'argent de côté pour sa retraite, il faut aussi être en assez bonne santé pour pouvoir en profiter lorsque le moment viendra.
C'est pourquoi le Dr Jean-François Landry plaide pour un REER santé. Et selon lui, pour pouvoir profiter de sa santé, il faut éviter la sédentarité.
Écoutez Dr Jean-François Landry qui pratique la médecine interne à Rivière-du-Loup au micro de Philippe Cantin.
«Il faut se rendre compte du fait qu'on est capable d'incorporer dans notre journée des activités qui vont faire en sorte qu'on va être moins sédentaire, que ce soit de marcher régulièrement ou de prendre des escaliers quand on est capable. Ça vient ajouter des minutes d'activités dans une journée qui est souvent sédentaire. D'en faire un peu, c'est déjà mieux que pas du tout.»