Lien routier entre l'Ontario et le Michigan

Alors qu'il se disait reconnaissant que le Canada soit son voisin, le président américain Donald Trump fustige maintenant le pont Gordie-Howe, financé entièrement par les Canadiens.
Comment peut-on négocier avec un partenaire aussi peut constant que les États-Unis? Pourquoi ce pont entre le Michigan et l'Ontario dérange autant Trump?
Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas, analyser le tout, mardi en fin de journée, au Québec maintenant.
«L'attachée de presse de M. Trump a dit: “C'est inacceptable que le Canada contrôle les deux côtés du pont”. Mais ça ne marche pas. C'est eux qui contrôlent leur côté. Ça s'appelle une frontière.»