Un investissement de 356 M $

De passage à Montréal, François Legault a annoncé un investissement de 356 millions de dollars pour agrandir et moderniser Polytechnique Montréal.
Cet agrandissement permettra d’accueillir 520 étudiants supplémentaires d’ici trois ans, souligne notre journaliste Zachariel Cossette-Leblanc.
Écoutez le journaliste chez Cogeco Nouvelles, Zachariel Cossette-Leblanc et Maude Cohen, présidente de l'École polytechnique de Montréal, analyser l'annonce au micro de Philippe Cantin.
Selon la présidente de la polytechnique, Maude Cohen, l'agrandissement vise à développer de nombreux secteurs économiques innovants.
«Il y a une portion de rénovation, réhabilitation, redéfinition des espaces pour vraiment avoir des laboratoires de pointe. On parle de matériaux de pointe, de nanotechnologies, de procédés innovants, évidemment pour les secteurs de l'aérospatiale, de l'aéronautique, on parle de bio-ingénierie aussi, ainsi que des dispositifs électroniques.»