Un investissement de 356 M $

De passage à Montréal, François Legault a annoncé un investissement de 356 millions de dollars pour agrandir et moderniser Polytechnique Montréal.

Cet agrandissement permettra d’accueillir 520 étudiants supplémentaires d’ici trois ans, souligne notre journaliste Zachariel Cossette-Leblanc.

Écoutez le journaliste chez Cogeco Nouvelles, Zachariel Cossette-Leblanc et Maude Cohen, présidente de l'École polytechnique de Montréal, analyser l'annonce au micro de Philippe Cantin.

Selon la présidente de la polytechnique, Maude Cohen, l'agrandissement vise à développer de nombreux secteurs économiques innovants.