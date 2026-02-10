Jeux de Milan et hockey féminin

L'équipe canadienne de hockey féminin affrontait mardi les États-Unis. En l'absence de la capitaine Marie-Philip Poulin, blessée, le match s'est mal déroulé pour le Canada.

Les États-Unis ont gagné par la marque de 5 à 0 et ont dominé les Canadiennes tout au long de la rencontre.

Y a-t-il eu des tensions dans les estrades? Que signifie cette défaite? Est-ce que les jeux sont terminés pour Marie-Philip Poulin?

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Philippe Bonneville, qui a assisté au match, en parler au micro de Philippe Cantin.

Il aborde également la médaille d'argent du Canada en patinage de vitesse courte piste ainsi que la présence de Québécois en Italie et revient sur la saga entourant les médailles défectueuses.