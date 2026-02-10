 Aller au contenu
Jeux de Milan
Jeux de Milan et hockey féminin

Le Canada affrontait les États-Unis: «Une vraie dégelée, une défaite de 5-0»

par 98.5

0:00
9:26

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 février 2026 17:53

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
Le Canada affrontait les États-Unis: «Une vraie dégelée, une défaite de 5-0»
Les Américaines ont dominé l'équipe du Canada mardi. / La Presse Canadienne

L'équipe canadienne de hockey féminin affrontait mardi les États-Unis. En l'absence de la capitaine Marie-Philip Poulin, blessée, le match s'est mal déroulé pour le Canada.

Les États-Unis ont gagné par la marque de 5 à 0 et ont dominé les Canadiennes tout au long de la rencontre.

Y a-t-il eu des tensions dans les estrades? Que signifie cette défaite? Est-ce que les jeux sont terminés pour Marie-Philip Poulin?

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Philippe Bonneville, qui a assisté au match, en parler au micro de Philippe Cantin. 

Il aborde également la médaille d'argent du Canada en patinage de vitesse courte piste ainsi que la présence de Québécois en Italie et revient sur la saga entourant les médailles défectueuses. 

Vous aimerez aussi

Hockey masculin: «La méthode canadienne, c'est d'appliquer le système de jeu dès le départ et d'y être fidèle»
Les amateurs de sports
Hockey masculin: «La méthode canadienne, c'est d'appliquer le système de jeu dès le départ et d'y être fidèle»
0:00
21:18
Médaille d'argent en patinage de vitesse: «Le Canada est toujours parmi les pays favoris»
Le Québec maintenant
Médaille d'argent en patinage de vitesse: «Le Canada est toujours parmi les pays favoris»
0:00
5:15

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Défaite de 5-0 du Canada contre les États-Unis: «Elles n'étaient pas de calibre»
Rattrapage
En l'absence Marie-Philip Poulin
Défaite de 5-0 du Canada contre les États-Unis: «Elles n'étaient pas de calibre»
Rouge-gorge familier au Canada: «Il a traversé l'Atlantique, mais comment? Mystère total»
Rattrapage
Aperçu à Montréal en janvier
Rouge-gorge familier au Canada: «Il a traversé l'Atlantique, mais comment? Mystère total»
Faiblesse du marché du travail: la FED pourrait-elle abaisser les taux en mars?
Rattrapage
108 000 suppressions d'emplois en janvier
Faiblesse du marché du travail: la FED pourrait-elle abaisser les taux en mars?
Le pont Gordie-Howe fait sursauter Trump: «Chaque élément sur lequel il s'est plaint est faux»
Rattrapage
Lien routier entre l'Ontario et le Michigan
Le pont Gordie-Howe fait sursauter Trump: «Chaque élément sur lequel il s'est plaint est faux»
Christine Fréchette contre-attaque sur le PEQ: «La game vient de changer» -Nathalie Normandeau
Rattrapage
Elle veut rouvrir le programme pour 2 ans
Christine Fréchette contre-attaque sur le PEQ: «La game vient de changer» -Nathalie Normandeau
Affaire Epstein: un document du FBI fait mal paraître Donald Trump
Rattrapage
Enquête du Miami Herald
Affaire Epstein: un document du FBI fait mal paraître Donald Trump
Une exposition pour les fans d'Harry Potter présentée à Montréal
Rattrapage
À la fin du mois de mars
Une exposition pour les fans d'Harry Potter présentée à Montréal
Quel avenir pour le télétravail? «C'est devenu un symbole de notre époque»
Rattrapage
Ottawa impose le retour au bureau
Quel avenir pour le télétravail? «C'est devenu un symbole de notre époque»
Menaces de Trump: le pont Gordie-Howe et la Coupe Stanley dans la mire...
Rattrapage
Il multiplie les attaques contre le Canada
Menaces de Trump: le pont Gordie-Howe et la Coupe Stanley dans la mire...
Médaille d'argent en patinage de vitesse: «Le Canada est toujours parmi les pays favoris»
Rattrapage
Jeux de Milan
Médaille d'argent en patinage de vitesse: «Le Canada est toujours parmi les pays favoris»
Agrandissement: «C'est un projet majeur pour Polytechnique, mais aussi pour le Québec»
Rattrapage
Un investissement de 356 M $
Agrandissement: «C'est un projet majeur pour Polytechnique, mais aussi pour le Québec»
La prévention du suicide: une cause importante pour l'humoriste Guillaume Pineault
Rattrapage
Son ami a failli passer à l'acte
La prévention du suicide: une cause importante pour l'humoriste Guillaume Pineault
Affaire Epstein: le premier ministre britannique Keir Starmer dans l'embarras
Rattrapage
Le Parti travailliste fragilisé
Affaire Epstein: le premier ministre britannique Keir Starmer dans l'embarras
Un médecin plaide pour un REER santé: «Il faut être moins sédentaire»
Rattrapage
Pouvoir profiter de sa retraite
Un médecin plaide pour un REER santé: «Il faut être moins sédentaire»