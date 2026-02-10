En l'absence Marie-Philip Poulin

Le Canada a subi une défaite cinglante aux mains des Américaines mardi aux Jeux de Milan. Les États-Unis ont gagné l'affrontement par la marque de 5 à 0.
L'équipe canadienne de hockey féminin était privée des services de sa capitaine, Marie-Philip Poulin, qui s'est blessée lundi.
Qu'est-ce que cela signifie pour la suite du tournoi?
Écoutez Mario Langlois échanger avec Philippe Cantin en clôture de l'émission Le Québec maintenant, mardi.
«Ce n'est pas un phénomène d'une journée le match de mardi.»