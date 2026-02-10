En l'absence Marie-Philip Poulin

Le Canada a subi une défaite cinglante aux mains des Américaines mardi aux Jeux de Milan. Les États-Unis ont gagné l'affrontement par la marque de 5 à 0.

L'équipe canadienne de hockey féminin était privée des services de sa capitaine, Marie-Philip Poulin, qui s'est blessée lundi.

Qu'est-ce que cela signifie pour la suite du tournoi?

