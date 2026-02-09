Sondage sur la souveraineté

Un sondage de la firme Angus Reid dévoile qu'une majorité d'Albertains est contre l'idée de se séparer du Canada. Près de 65% voteraient contre lors d'un éventuel référendum alors qu'environ 29% voteraient pour ou songeraient à le faire.

Le mouvement séparatiste en Alberta a d'ailleurs été fortement critiqué par Stéphane Dion, ancien ministre qui est derrière la Loi sur la clarté référendaire qui a également été ambassadeur du Canada.

Il a affirmé n’avoir aucune patience pour le chantage séparatiste.

Écoutez la chronique politique de Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin, lundi, lors de laquelle il critique sans gêne la sortie de Stéphane Dion.