 Aller au contenu
Sports
Un jouer frappé intentionnellement à la tête

Hockey mineur: un geste «sale et disgracieux» dénoncé par Joé Juneau

par 98.5

0:00
3:55

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 février 2026 17:22

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Hockey mineur: un geste «sale et disgracieux» dénoncé par Joé Juneau
La violence dans le hockey mineur au Québec continue de faire réagir. / Adobe Stock

L'ancien hockeyeur Joé Juneau, qui a disputé trois saisons avec les Canadiens de Montréal, a dénoncé haut et fort sur les réseaux sociaux un geste violent commis lors d'un match de hockey mineur.

Un joueur qui fait partie du programme de hockey scolaire qu'il a lui-même fondé a été victime d'un violent coup à la tête. Le geste intentionnel, décrit comme étant «sale et disgracieux» par Joé Juneau, a été posé alors que le match n'était pas en action.

L'ex-hockeyeur affirme que le jeune devrait être suspendu à vie.

Écoutez la réaction de Enrico Ciccone, député libéral et ancien hockeyeur, au micro de Philippe Cantin.

Vous aimerez aussi

Ça sent la coupe, avec Tony Marinaro!
Les amateurs de sports
Ça sent la coupe, avec Tony Marinaro!
0:00
1:21:11
«Plusieurs doutaient de cette équipe, mais elle parvient à surprendre»
Le Québec maintenant
«Plusieurs doutaient de cette équipe, mais elle parvient à surprendre»
0:00
8:32

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Un médecin plaide pour un REER santé: «Il faut être moins sédentaire»
Rattrapage
Pouvoir profiter de sa retraite
Un médecin plaide pour un REER santé: «Il faut être moins sédentaire»
Médailles défectueuses: «C'est le talk of the town en Italie»
Rattrapage
Jeux de Milan
Médailles défectueuses: «C'est le talk of the town en Italie»
Repreneuriat au féminin: «Il faut encourager plus de femmes à le faire»
Rattrapage
Seulement 26% des repreneurs sont des femmes
Repreneuriat au féminin: «Il faut encourager plus de femmes à le faire»
Stéphane Dion critique les séparatistes albertains: «Il veut rejouer au capitaine Canada»
Rattrapage
Sondage sur la souveraineté
Stéphane Dion critique les séparatistes albertains: «Il veut rejouer au capitaine Canada»
Abolition du PEQ: «Christine Fréchette aurait intérêt à nuancer sa position»
Rattrapage
Bernard Drainville de nouveau en mode attaque
Abolition du PEQ: «Christine Fréchette aurait intérêt à nuancer sa position»
Spectacle de Bad Bunny: «Comme une claque au visage», selon Donald Trump
Rattrapage
Messages politiques cachés et critiques
Spectacle de Bad Bunny: «Comme une claque au visage», selon Donald Trump
PixMob: une firme montréalaise qui brille à l'international
Rattrapage
Jeux de Milan et Super Bowl
PixMob: une firme montréalaise qui brille à l'international
«Bad Bunny s’est imposé comme le président honoraire des trois Amériques»
Rattrapage
Le spectacle du Super Bowl en espagnol
«Bad Bunny s’est imposé comme le président honoraire des trois Amériques»
Pénurie de kérosène: «Le peuple cubain a besoin des touristes»
Rattrapage
Air Canada suspend ses vols
Pénurie de kérosène: «Le peuple cubain a besoin des touristes»
Déception au Super Bowl: un match à sens unique des Seahawks
Rattrapage
Esprit sportif
Déception au Super Bowl: un match à sens unique des Seahawks
Bad Bunny au Super Bowl: «C'était pratiquement une note parfaite!»
Rattrapage
Inconnu il y a à peine dix ans
Bad Bunny au Super Bowl: «C'était pratiquement une note parfaite!»
Culture au centre-ville de Montréal: le plan de l'administration Martinez Ferrada
Rattrapage
Métropole culturelle francophone internationale
Culture au centre-ville de Montréal: le plan de l'administration Martinez Ferrada
Devrait-on s'inquiéter de la faible récolte de médailles canadiennes? «Pas de panique à bord»
Rattrapage
Jeux de Milan
Devrait-on s'inquiéter de la faible récolte de médailles canadiennes? «Pas de panique à bord»
«Plusieurs doutaient de cette équipe, mais elle parvient à surprendre»
Rattrapage
32 victoires et 72 points
«Plusieurs doutaient de cette équipe, mais elle parvient à surprendre»