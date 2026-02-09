Un jouer frappé intentionnellement à la tête

L'ancien hockeyeur Joé Juneau, qui a disputé trois saisons avec les Canadiens de Montréal, a dénoncé haut et fort sur les réseaux sociaux un geste violent commis lors d'un match de hockey mineur.

Un joueur qui fait partie du programme de hockey scolaire qu'il a lui-même fondé a été victime d'un violent coup à la tête. Le geste intentionnel, décrit comme étant «sale et disgracieux» par Joé Juneau, a été posé alors que le match n'était pas en action.

L'ex-hockeyeur affirme que le jeune devrait être suspendu à vie.

Écoutez la réaction de Enrico Ciccone, député libéral et ancien hockeyeur, au micro de Philippe Cantin.