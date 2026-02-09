Bernard Drainville de nouveau en mode attaque

Bernard Drainville continue d'imposer l'agenda dans le cadre de la course à la chefferie de la Coalition Avenir Québec. Après le troisième lien, il a interpellé son adversaire Christine Fréchette et le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, à se prononcer sur l'abolition du Programme de l'expérience québécoise.

Bernard Drainville, lui, propose un droit acquis pour certains travailleurs.

Quelle position Christine Fréchette doit-elle adopter?

Écoutez la chronique politique de Nathalie Normandeau au micro de Philippe Cantin, lundi.