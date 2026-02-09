Bernard Drainville de nouveau en mode attaque

Bernard Drainville continue d'imposer l'agenda dans le cadre de la course à la chefferie de la Coalition Avenir Québec. Après le troisième lien, il a interpellé son adversaire Christine Fréchette et le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, à se prononcer sur l'abolition du Programme de l'expérience québécoise.
Bernard Drainville, lui, propose un droit acquis pour certains travailleurs.
Quelle position Christine Fréchette doit-elle adopter?
Écoutez la chronique politique de Nathalie Normandeau au micro de Philippe Cantin, lundi.
«J'avoue que, cette semaine, Bernard Drainville frappe fort. Il frappe très fort parce que le PEQ, on le sait, ça a créé une commotion à travers le Québec. Pour Christine Fréchette, elle aurait intérêt à nuancer sa position. Parce que se réfugier derrière son collègue Jean-François Roberge, ça n'illustre pas suffisamment le leadership dont elle est capable.»
Autre sujet abordé
- François Legault arrivera-t-il à s'entendre avec les médecins spécialistes avant son départ?