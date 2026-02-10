 Aller au contenu
Jeux de Milan
Patinage de vitesse: l'argent pour le relais mixte canadien

par 98.5

Lagacé le matin

le 10 février 2026 09:06

Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Les membres de l'équipe canadienne, dont Kim Boutin, Florence Brunelle, Courtney Sarault, William Dandjinou, Steven Dubois et Félix Roussel, posent avec leurs médailles après avoir remporté la médaille d'argent au relais mixte par équipe de patinage de vitesse sur piste courte aux Jeux de Milan, en Italie, le mardi 10 février 2026. / Darryl Dyck/ La Presse Canadienne

Le Canada a décroché sa troisième médaille aux Jeux de Milan, grâce à l'équipe (composée surtout de québécois) de relais mixte en patinage de vitesse courte piste, qui a remporté l'argent. 

En ski acrobatique, Mikaël Kingsbury et Justin Viel se sont qualifiés pour la finale de jeudi.

L'inquiétude plane toutefois sur l'état de santé de Marie-Philip Poulin, blessée lors d'un récent match, alors que le Canada s'apprête à affronter l'équipe des États-Unis. 

Par ailleurs, le Comité olympique doit affronter une situation embarrassante: plusieurs médailles se seraient brisées au niveau du fermoir métallique lorsque les athlètes célébraient leur victoire.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, mardi à Lagacé le matin

