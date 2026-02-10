Le Canada a décroché sa troisième médaille aux Jeux de Milan, grâce à l'équipe (composée surtout de québécois) de relais mixte en patinage de vitesse courte piste, qui a remporté l'argent.

En ski acrobatique, Mikaël Kingsbury et Justin Viel se sont qualifiés pour la finale de jeudi.

L'inquiétude plane toutefois sur l'état de santé de Marie-Philip Poulin, blessée lors d'un récent match, alors que le Canada s'apprête à affronter l'équipe des États-Unis.

Par ailleurs, le Comité olympique doit affronter une situation embarrassante: plusieurs médailles se seraient brisées au niveau du fermoir métallique lorsque les athlètes célébraient leur victoire.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, mardi à Lagacé le matin.