Situation embarrassante pour le comité organisateur des Jeux de Milan: plusieurs médailles sont défectueuses.

Des athlètes ont vu leur médaille se briser alors que l'attache reliant la médaille au ruban a cédé, parfois simplement alors qu'ils sautaient de joie avec la médaille au cou.

Le gouvernement italien fait aussi mal figure dans cette affaire puisque l'entreprise qui a fabriqué les médailles lui appartient.

Écoutez Philippe Bonneville, journaliste de Cogeco Nouvelles en direct d'Italie, parler de cette situation au micro de Philippe Cantin.

Au total, plus de 700 médailles seront données pendant les Jeux de Milan.

