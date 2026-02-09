Jeux de Milan

L'équipe canadienne de hockey masculin a pris part lundi à un entraînement, un exercice qui s'est déroulé à huis clos.
Les journalistes n'ont donc pas eu accès aux coulisses de la pratique, mais voici les trios et duos de l'équipe lors la journée de dimanche:
Cellebrini-McDavid-Wilson
Marchand-Mackinnon-Suzuki
Stone-Crosby-Marner
Hagel-Horvat-Reinhart
Toews-Makar
Morrissey-Parayko
Theodore-Sanheim
Harley-Doughty
La pratique de lundi avait pour objectif de travailler les unités spéciales, selon l'entraîneur Jogn Cooper.
