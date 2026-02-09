Messages politiques cachés et critiques

Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, mettant en vedette Bad Bunny, fait énormément réagir. Sans surprise, le président américain, qui avait déjà critiqué à plusieurs reprises le choix de l'artiste, s'est tourné vers son réseau social pour déclarer que la performance de l'artiste originaire de Port Rico était comme une claque au visage des États-Unis.

Ce spectacle pourrait être l'un des plus regardés de l'histoire du Super Bowl avec 135 millions de téléspectateurs.

Plusieurs messages politiques étaient cachés à travers la performance de Bad Bunny.

Écoutez Valérie Beaudoin en faire un résumé au micro de Philippe Cantin, lundi.

