Politique internationale
Situation catastrophique sur l'île

Cuba: «Complètement épouvantable, c'est inhumain» -Isabelle Laporte

par 98.5

0:00
14:39

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 février 2026 07:53

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Cuba: «Complètement épouvantable, c'est inhumain» -Isabelle Laporte
La situation est «catastrophique», où la malnutrition et l'insalubrité sont devenues omniprésentes. / (AP Photo/Ramon Espinosa)

Les principaux transporteurs aériens, dont Air Canada, Air Transat, WestJet et Sunwing ont annoncé la suspension de leurs vols à destination d'une île chérie des Québécois, Cuba.

En raison d’un grave problème d’approvisionnement, les autorités cubaines ont annoncé dimanche qu’elles n’avaient plus de kérosène pour approvisionner les avions.

Écoutez notre collègue Guylaine Delorme, qui devait se rendre à Cuba cette semaine, suivi d'Éric Boissonneault, vice-président de l'Association des agents de voyages du Québec et Isabelle Laporte, Québécoise mariée à un cubain depuis 20 ans, faire le point au micro de Patrick Lagacé.

Cette dernière dresse un portrait dévastateur de la vie sur l'île. Elle décrit une situation «catastrophique», où la malnutrition et l'insalubrité sont devenues omniprésentes.

«C'est complètement épouvantable. C'est inhumain...»

Isabelle Laporte

