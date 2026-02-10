Situation catastrophique sur l'île

Les principaux transporteurs aériens, dont Air Canada, Air Transat, WestJet et Sunwing ont annoncé la suspension de leurs vols à destination d'une île chérie des Québécois, Cuba.

En raison d’un grave problème d’approvisionnement, les autorités cubaines ont annoncé dimanche qu’elles n’avaient plus de kérosène pour approvisionner les avions.

Écoutez notre collègue Guylaine Delorme, qui devait se rendre à Cuba cette semaine, suivi d'Éric Boissonneault, vice-président de l'Association des agents de voyages du Québec et Isabelle Laporte, Québécoise mariée à un cubain depuis 20 ans, faire le point au micro de Patrick Lagacé.

Cette dernière dresse un portrait dévastateur de la vie sur l'île. Elle décrit une situation «catastrophique», où la malnutrition et l'insalubrité sont devenues omniprésentes.