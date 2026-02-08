 Aller au contenu
Politique internationale
Dossiers Epstein

Qui est Jack Lang, l'ex-ministre français lié à Jeffrey Epstein?

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 8 février 2026 07:48

Avec

Philippe Léger
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Philippe Léger / Cogeco Média

Après le prince Andrew d'Angleterre et la princesse de Norvège, c'est autour de la France de voir l'une de ses figures politiques être mêlée au pédocriminel Jeffrey Epstein.

L'ex-ministre de la culture, Jack Lang, a quitté ses fonctions de président de l'Institut du monde arabe de Paris après avoir été éclaboussé dans cette affaire.

Il aurait notamment été lié au financier déchu par l’intermédiaire d’un compte dans un paradis fiscal, ouvert par sa fille.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger discuter de cette histoire, dimanche, au micro de Jean-François Baril.

