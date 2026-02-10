 Aller au contenu
Justice et faits divers
Un bilan encourageant

Sécurité à Montréal: un taux d'homicide historiquement bas en 2025

par 98.5

La commission

le 10 février 2026 13:04

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Sécurité à Montréal: un taux d'homicide historiquement bas en 2025 selon le directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Fady Dagher.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) affiche un bilan encourageant pour l'année 2025 avec un taux d'homicide de 1,16 par 100 000 habitants.

Selon le directeur Fady Dagher, il s'agit du meilleur dossier pour une métropole en Amérique du Nord. Ce dernier souligne que la métropole québécoise est «extrêmement sécuritaire» comparativement à d'autres grandes villes où ces taux peuvent grimper jusqu'à 80.

Écoutez le directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Fady Dagher aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Malgré ces statistiques positives, le directeur ne cache pas son inquiétude face à l'émergence de nouveaux phénomènes criminels, notamment l'extorsion et le recours à de très jeunes recrues.

Le SPVM observe une tendance alarmante où des adolescents, parfois âgés de seulement 12 ou 14 ans, sont recrutés via les réseaux sociaux pour agir comme intermédiaires ou exécutants dans des crimes violents ou des incendies criminels.

Pour contrer cette dérive, le SPVM mise sur une approche multidisciplinaire incluant le milieu psychiatrique et scolaire afin d'intervenir dès le primaire.

Fady Dagher insiste également sur l'importance de prendre soin de la santé mentale de ses propres policiers, confrontés quotidiennement à la détresse humaine et à la crise de l'itinérance.

