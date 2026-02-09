BonsAi: nouvel outil d'intelligence artificielle

L'entreprise Bonjour-santé vient de lancer BonsAi, un outil d'intelligence artificielle conçu pour aider les Québécois à évaluer leurs symptômes de maladie.

Benoit Brunel, PDG de l'entreprise, explique que cet «engin» vérifie d'abord les urgences vitales («drapeaux rouges») avant de suggérer des probabilités de causes et d'orienter l'usager vers le bon professionnel (pharmacien, infirmière ou médecin).

L'objectif est de réduire la pression sur le réseau de la santé en offrant des conseils d'autosoins dans environ 10 % des cas et en libérant des ressources infirmières actuellement affectées au triage téléphonique.

L'outil est gratuit et accessible directement sur le site de Bonjour-santé.

Écoutez Benoit Brunel, de Bonjour-santé et BonsAi, expliquer le tout, lundi, à La commission.