 Aller au contenu
Techno
BonsAi: nouvel outil d'intelligence artificielle

Bonjour-santé lance un robot conversationnel pour orienter les patients

par 98.5

0:00
5:06

Entendu dans

La commission

le 9 février 2026 15:00

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Bonjour-santé lance un robot conversationnel pour orienter les patients
Bonjour-santé a lancé BonsAi, un robot conversationnel hybride utilisant ChatGPT et des protocoles infirmiers / ProstoSvet / Adobe Stock

L'entreprise Bonjour-santé vient de lancer BonsAi, un outil d'intelligence artificielle conçu pour aider les Québécois à évaluer leurs symptômes de maladie. 

Benoit Brunel, PDG de l'entreprise, explique que cet «engin» vérifie d'abord les urgences vitales («drapeaux rouges») avant de suggérer des probabilités de causes et d'orienter l'usager vers le bon professionnel (pharmacien, infirmière ou médecin).

L'objectif est de réduire la pression sur le réseau de la santé en offrant des conseils d'autosoins dans environ 10 % des cas et en libérant des ressources infirmières actuellement affectées au triage téléphonique.

L'outil est gratuit et accessible directement sur le site de Bonjour-santé.

Écoutez Benoit Brunel, de Bonjour-santé et BonsAi, expliquer le tout, lundi, à La commission.

Vous aimerez aussi

Montréal au cœur de la nouvelle stratégie créative d'Ubisoft
La commission
Montréal au cœur de la nouvelle stratégie créative d'Ubisoft
0:00
6:13
Les voitures chinoises: une menace réelle pour notre cybersécurité?
Le Québec maintenant
Les voitures chinoises: une menace réelle pour notre cybersécurité?
0:00
8:20

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Une deuxième médaille de bronze pour le Canada aux Jeux de Milan
Rattrapage
Ski acrobatique
Une deuxième médaille de bronze pour le Canada aux Jeux de Milan
«On ne doit pas se retrouver dans une situation où on a besoin de l’aide des États-Unis»
Rattrapage
82 milliards de dollars en dépenses militaires
«On ne doit pas se retrouver dans une situation où on a besoin de l’aide des États-Unis»
Empathie et justice: le dilemme de la non-responsabilité criminelle
Rattrapage
Le cas de Pierre Ny St-Amand
Empathie et justice: le dilemme de la non-responsabilité criminelle
Les magasins à rabais gagnent du terrain, tout comme les marques maison
Rattrapage
Épicerie à bas coûts
Les magasins à rabais gagnent du terrain, tout comme les marques maison
Livraison instantanée: sommes-nous complices du «camionnage au rabais»?
Rattrapage
Transport et consommation
Livraison instantanée: sommes-nous complices du «camionnage au rabais»?
Crise du condo neuf: Montréal évitera-t-elle le scénario de Toronto?
Rattrapage
Une propriété hors de prix pour plusieurs
Crise du condo neuf: Montréal évitera-t-elle le scénario de Toronto?
Les nouveaux phares de voitures sont «éblouissants» et potentiellement dangereux
Rattrapage
Lumières DEL
Les nouveaux phares de voitures sont «éblouissants» et potentiellement dangereux
Quels éléments de la prestation de Bad Bunny ont pu nous échapper?
Rattrapage
Un spectacle qui marque l'histoire
Quels éléments de la prestation de Bad Bunny ont pu nous échapper?
SAAQclic: entre «piliers de vérité» et reddition de comptes
Rattrapage
Rapport Gallant
SAAQclic: entre «piliers de vérité» et reddition de comptes
Spectacle de Bad Bunny: «Ça a été une sorte de résistance»
Rattrapage
Mi-temps du Super Bowl
Spectacle de Bad Bunny: «Ça a été une sorte de résistance»
Armement des contrôleurs routiers: un tournant historique à Nicolet
Rattrapage
Sécurité publique
Armement des contrôleurs routiers: un tournant historique à Nicolet
Transports, politique et sports: entre pannes de métro, appuis à la CAQ et Jeux de Milan
Rattrapage
La commission
Transports, politique et sports: entre pannes de métro, appuis à la CAQ et Jeux de Milan
Pas trop de confit d'horaire entre le Super Bowl et les Jeux de Milan
Rattrapage
La bonne nouvelle du Jour
Pas trop de confit d'horaire entre le Super Bowl et les Jeux de Milan
Superbowl : «C'est probablement le dernier rendez-vous de ce type à la télévision»
Rattrapage
Évènement publicitaire
Superbowl : «C'est probablement le dernier rendez-vous de ce type à la télévision»