Une nation au bord du gouffre humanitaire

La situation à Cuba atteint un point de rupture critique en ce début d'année 2026.

L’économie de l’île, historiquement fragile, subit l'impact dévastateur du renforcement de l'embargo américain sous l'administration Trump, couplé à la suspension des vols touristiques canadiens et à l'arrêt des approvisionnements en pétrole vénézuélien.

François Audet, expert en action humanitaire, décrit une « dictature économique » où l'État ne parvient plus à subvenir aux besoins alimentaires et sanitaires de base.

Face à l'impuissance des gouvernements, les animateurs et auditeurs de La Commission explorent l'idée de chaînes de solidarité citoyenne pour acheminer des médicaments et des denrées.

Écoutez François Audet, directeur de l’Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire et professeur à l’UQAM, expliquer le tout, mardi, à La commission.