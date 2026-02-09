82 milliards de dollars en dépenses militaires

82 milliards de dollars: c'est le montant que les Canadiens verseront d'ici 5 ans pour les dépenses militaires du pays. Est-ce trop? En avons-nous pour notre argent?

Le spécialiste des questions militaires, Stéphane Roussel, explique que c'est le plus gros montant de l'histoire du pays en temps de paix, mais considère que ces dépenses «sont les bienvenues».

Ces fonds visent principalement à défendre le Canada en Arctique et à ce que les militaires «soient présents» sur le territoire canadien.

«On ne doit pas se retrouver dans une situation où on a besoin de l’aide des États-Unis», souligne-t-il.

Écoutez Stéphane Roussel, professeur à l'École nationale d'administration publique, spécialiste des questions de sécurité militaire, aborder la question, lundi, à La commission.