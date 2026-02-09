 Aller au contenu
Politique fédérale
82 milliards de dollars en dépenses militaires

«On ne doit pas se retrouver dans une situation où on a besoin de l’aide des États-Unis»

par 98.5

le 9 février 2026 14:40

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
«On ne doit pas se retrouver dans une situation où on a besoin de l’aide des États-Unis»
Les Canadiens verseront un montant de 82 milliards de dollars en dépenses militaires d'ici 5 ans. / La Presse Canadienne / Christinne Muschi

82 milliards de dollars: c'est le montant que les Canadiens verseront d'ici 5 ans pour les dépenses militaires du pays. Est-ce trop? En avons-nous pour notre argent?

Le spécialiste des questions militaires, Stéphane Roussel, explique que c'est le plus gros montant de l'histoire du pays en temps de paix, mais considère que ces dépenses «sont les bienvenues».

Ces fonds visent principalement à défendre le Canada en Arctique et à ce que les militaires «soient présents» sur le territoire canadien.

«On ne doit pas se retrouver dans une situation où on a besoin de l’aide des États-Unis», souligne-t-il.

Écoutez Stéphane Roussel, professeur à l'École nationale d'administration publique, spécialiste des questions de sécurité militaire, aborder la question, lundi, à La commission.

«On ne parle pas juste d'une attaque à grande échelle ou d'une attaque nucléaire -il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire contre ça de toute façon- mais c'est aussi d'être capable de faire des fonctions, de jouer finalement la police et seuls la marine canadienne et les garde-côtes [...] sont capables de mener ces missions-là.»

Stéphane Roussel

Stéphane Dion critique les séparatistes albertains: «Il veut rejouer au capitaine Canada»
Le Québec maintenant
Stéphane Dion critique les séparatistes albertains: «Il veut rejouer au capitaine Canada»
Nominations au Sénat: Mark Carney reviendra-t-il à la tradition?
Lagacé le matin
Nominations au Sénat: Mark Carney reviendra-t-il à la tradition?
