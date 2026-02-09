Transport et consommation

Xavier Barsalou-Duval, député du Bloc québécois, dévoile une enquête identifiant au moins 25 entreprises de «camionnage au rabais» liées à Postes Canada.

Ces transporteurs, facturant 40 % à 50 % moins cher que la moyenne, sont souvent impliqués dans des infractions graves ou des accidents mortels.

Les animateurs lancent un débat de fond sur notre «obsession de la rapidité» et la livraison instantanée, soulignant que le désir des consommateurs pour des prix bas et des délais courts alimente directement un système générant de l'insécurité routière.

Écoutez Xavier Barsalou-Duval, porte-parole du Bloc Québécois en matière de Transports, brosser le portrait de la situation, lundi, à La commission.