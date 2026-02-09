Une propriété hors de prix pour plusieurs

L’économiste Francis Cortellino analyse le déclin marqué de la construction de condos neufs à Montréal, prédisant un marché «mort et enterré» d’ici peu.

Les coûts de construction élevés, propulsés par l’augmentation des salaires et des matériaux, créent un écart de prix de 30% à 4 % entre le neuf et la revente, détournant les acheteurs vers les bâtiments existants.

Contrairement à Toronto, où un surplus de condos neufs invendus sature le marché, Montréal voit ses projets stagner dès l’étape de la prévente. Cette situation pousse les promoteurs à délaisser la copropriété au profit de la construction d’appartements locatifs à court terme.

Écoutez Francis Cortellino, économiste à la Société canadienne d’hypothèques et de logement, expliquer le tout, lundi, à La commission.