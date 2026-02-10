 Aller au contenu
Économie
Coût du litre d'essence

L'abolition du prix plancher de la CAQ «n'a pas eu d'impact sur le prix à la pompe»

par 98.5

0:00
10:19

Entendu dans

La commission

le 10 février 2026 13:45

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L'abolition du prix plancher de la CAQ «n'a pas eu d'impact sur le prix à la pompe»
Le prix de l'essence au Québec a diminué en 2025, mais certaines régions en ont profité davantage que d'autres / La Presse Canadienne / Christopher Katsarov

L'abolition du prix plancher instaurée par la CAQ en juin dernier «n'a pas eu d'impact sur le prix à la pompe», bien que ce soit encore tôt pour analyser les impacts de la mesure.

C'est du moins ce qu'affirme Simon Bourassa de CAA-Québec.

Le prix de l'essence a néanmoins diminué de 5,8% en moyenne en 2025 par rapport à l'année précédente au Québec, mais a-t-on payé le juste prix?

«Ça, c'est un autre débat», clame le porte-parole.

Écoutez Simon Bourassa, porte-parole chez CAA-Québec, faire le portrait de la situation, mardi midi, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Il explique que, bien que le prix du baril de pétrole ait diminué, les stations-service s'en sont mis moins dans les poches qu'auparavant.

En ce qui concerne la métropole québécoise: «Oui, le litre d'essence montréalais est particulièrement taxé», souligne-t-il, nuançant qu'on ne peut pas le comparer à des marchés différents, comme les régions.

Vous aimerez aussi

Repreneuriat au féminin: «Il faut encourager plus de femmes à le faire»
Le Québec maintenant
Repreneuriat au féminin: «Il faut encourager plus de femmes à le faire»
0:00
7:04
«C'est une nouvelle qui est vraiment la bienvenue»: les banques alimentaires saluent l'initiative de la SAQ
La commission
«C'est une nouvelle qui est vraiment la bienvenue»: les banques alimentaires saluent l'initiative de la SAQ
0:00
6:38

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Montréal est la métropole la plus sécuritaire en Amérique du Nord
Rattrapage
Faible taux d'homicides
Montréal est la métropole la plus sécuritaire en Amérique du Nord
Bientôt de l'Ozempic pour les chats: «C'est un méga problème»
Rattrapage
L'animal qui a le plus de diabète
Bientôt de l'Ozempic pour les chats: «C'est un méga problème»
Santé des femmes: la pilule abortive est plus utilisée que jamais au Québec
Rattrapage
Une meilleure accessibilité
Santé des femmes: la pilule abortive est plus utilisée que jamais au Québec
Une vétérinaire ukrainienne incapable de pratiquer ici: «On ne sait pas c'est quoi le problème»
Rattrapage
Permis de travail suspendu
Une vétérinaire ukrainienne incapable de pratiquer ici: «On ne sait pas c'est quoi le problème»
Mirabel et le TGV: «La MRC était au courant des consultations contrairement à ce qui a été dit»
Rattrapage
Qui sera exproprié?
Mirabel et le TGV: «La MRC était au courant des consultations contrairement à ce qui a été dit»
Solidarité citoyenne: comment aider Cuba, malgré le blocus politique?
Rattrapage
Une nation au bord du gouffre humanitaire
Solidarité citoyenne: comment aider Cuba, malgré le blocus politique?
Sécurité à Montréal: un taux d'homicide historiquement bas en 2025
Rattrapage
Un bilan encourageant
Sécurité à Montréal: un taux d'homicide historiquement bas en 2025
Électrification des transports: Ottawa ajoute 8000 bornes au réseau national
Rattrapage
Le Québec: 45 % des VÉ et hybrides du pays
Électrification des transports: Ottawa ajoute 8000 bornes au réseau national
Lien Ontario-Michigan: «J’ai expliqué au président que le Canada a payé pour le pont» -Mark Carney
Rattrapage
Trump menace de bloquer le pont Gordie-Howe
Lien Ontario-Michigan: «J’ai expliqué au président que le Canada a payé pour le pont» -Mark Carney
Panne majeure dans le métro: enjeux de financement et d’usure des infrastructures
Rattrapage
Panne du système de communication
Panne majeure dans le métro: enjeux de financement et d’usure des infrastructures
Une deuxième médaille de bronze pour le Canada aux Jeux de Milan
Rattrapage
Ski acrobatique
Une deuxième médaille de bronze pour le Canada aux Jeux de Milan
Bonjour-santé lance un robot conversationnel pour orienter les patients
Rattrapage
BonsAi: nouvel outil d'intelligence artificielle
Bonjour-santé lance un robot conversationnel pour orienter les patients
«On ne doit pas se retrouver dans une situation où on a besoin de l’aide des États-Unis»
Rattrapage
82 milliards de dollars en dépenses militaires
«On ne doit pas se retrouver dans une situation où on a besoin de l’aide des États-Unis»
Empathie et justice: le dilemme de la non-responsabilité criminelle
Rattrapage
Le cas de Pierre Ny St-Amand
Empathie et justice: le dilemme de la non-responsabilité criminelle