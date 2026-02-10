Coût du litre d'essence

L'abolition du prix plancher instaurée par la CAQ en juin dernier «n'a pas eu d'impact sur le prix à la pompe», bien que ce soit encore tôt pour analyser les impacts de la mesure.

C'est du moins ce qu'affirme Simon Bourassa de CAA-Québec.

Le prix de l'essence a néanmoins diminué de 5,8% en moyenne en 2025 par rapport à l'année précédente au Québec, mais a-t-on payé le juste prix?

«Ça, c'est un autre débat», clame le porte-parole.

Écoutez Simon Bourassa, porte-parole chez CAA-Québec, faire le portrait de la situation, mardi midi, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Il explique que, bien que le prix du baril de pétrole ait diminué, les stations-service s'en sont mis moins dans les poches qu'auparavant.

En ce qui concerne la métropole québécoise: «Oui, le litre d'essence montréalais est particulièrement taxé», souligne-t-il, nuançant qu'on ne peut pas le comparer à des marchés différents, comme les régions.