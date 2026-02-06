Un immense scandale de corruption secoue actuellement le service de police de Toronto, alors que sept policiers actifs et un retraité ont été arrêtés pour leurs liens présumés avec le crime organisé.

L'enquête, baptisée «Projet South», a révélé que ces agents auraient partagé des informations confidentielles, notamment des adresses personnelles de cibles, pour faciliter des crimes allant du trafic de drogue au complot pour meurtre.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Le chef de la police de Toronto, Myron Demkiw, a qualifié cette affaire d'interne la plus préoccupante en 35 ans de carrière, soulignant que 27 personnes au total ont été épinglées dans cette vaste opération impliquant plus de 400 policiers.