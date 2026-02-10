En ouverture de leur émission mardi midi, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez abordent la paralysie complète du métro de Montréal survenue mardi matin.
Cette interruption de service, attribuée à une panne du système de communication, relance le débat criant sur le déficit d'entretien des infrastructures de la STM.
Alors que l'opposition à l'Hôtel de Ville réclame de nouvelles sources de financement, les chroniqueurs soulignent l'urgence d'agir pour éviter que l'usure prévisible des équipements ne devienne la norme.
Autres sujets traités :
- Annonce d'un projet d'infrastructure universitaire à Polytechnique à 13h;
- Compressions chez Exo: des coupes récurrentes de 100 millions $ sont prévues dès l'an prochain;
- Modèle de financement du REM: une garantie de rendement de 8% offerte au privé par le gouvernement;
- Visite au SPVM: Fady Dagher sera en studio à 12h35.