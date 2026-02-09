 Aller au contenu
Justice et faits divers
Tomy Carranza-Ladry reconnu coupable

Mort du petit Dylan: «De mes 20 ans de carrière, c’est le dossier le plus difficile émotivement»

le 9 février 2026 08:35

Mort du petit Dylan: «De mes 20 ans de carrière, c’est le dossier le plus difficile émotivement»
Tomy Carranza-Ladry a été reconnu coupable / Photo déposée en preuve

Le jury a rendu son verdict après quatre jours de délibérations: Tomy Carranza-Ladry a été reconnu coupable du meurtre au deuxième degré du petit Dylan, 18 mois, survenu en décembre 2023 dans une garderie en milieu familial de L'Assomption.

Le bambin avait subi des blessures d’une violence extrême, incluant de multiples fractures au crâne et des hémorragies cérébrales. L'éducateur avait d'abord plaidé l'accident avant de présenter une défense basée sur une crise de panique psychiatrique, une version que le jury a finalement rejetée face à la gravité des lésions, comparables à celles d'un accident de voiture.

Pour la famille de la victime, ce verdict apporte un «énorme soulagement» après des semaines d'un procès éprouvant.

Écoutez Valérie Michaud, procureure aux poursuites criminelles et pénales, faire le point sur le procès lundi à Lagacé le matin.

«De mes 20 ans de carrière, c’est le dossier le plus difficile émotivement [...] Ce verdict-là, on est très satisfaites parce qu'on a eu peur que ça se termine en homicide involontaire.» 

Valérie Michaud

