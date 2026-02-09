Tomy Carranza-Ladry reconnu coupable

Le jury a rendu son verdict après quatre jours de délibérations: Tomy Carranza-Ladry a été reconnu coupable du meurtre au deuxième degré du petit Dylan, 18 mois, survenu en décembre 2023 dans une garderie en milieu familial de L'Assomption.

Le bambin avait subi des blessures d’une violence extrême, incluant de multiples fractures au crâne et des hémorragies cérébrales. L'éducateur avait d'abord plaidé l'accident avant de présenter une défense basée sur une crise de panique psychiatrique, une version que le jury a finalement rejetée face à la gravité des lésions, comparables à celles d'un accident de voiture.

Pour la famille de la victime, ce verdict apporte un «énorme soulagement» après des semaines d'un procès éprouvant.

Écoutez Valérie Michaud, procureure aux poursuites criminelles et pénales, faire le point sur le procès lundi à Lagacé le matin.