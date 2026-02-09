 Aller au contenu
Jeux de Milan
Ski acrobatique

Une deuxième médaille de bronze pour le Canada aux Jeux de Milan

par 98.5

0:00
2:44

Entendu dans

La commission

le 9 février 2026 15:01

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Une deuxième médaille de bronze pour le Canada aux Jeux de Milan
La skieuse acrobatique Megan Oldham a gagné la deuxième médaille de bronze du Canada aux Jeux. / La Presse Canadienne / Sean Kilpatrick

Le Canada a remporté une deuxième médaille aux Jeux de Milan.

L'Ontarienne Megan Oldham a gagné une médaille de bronze à l'épreuve de descente en ski acrobatique.

Écoutez la bonne nouvelle de la journée de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez à La commission, lundi.

Autres nouvelles abordées

  • Les États-Unis batteront-ils le Canada en nombre de médailles aux Jeux?;
  • Gare aux bobsleighs allemands: ils valent jusqu'à des centaines de milliers de dollars;
  • Desjardins bonifie la ristourne versée aux enfants.

Vous aimerez aussi

Victoire du Canada contre la Tchéquie, mais Marie-Philip Poulin quitte le match
Les amateurs de sports
Victoire du Canada contre la Tchéquie, mais Marie-Philip Poulin quitte le match
0:00
11:14
La pression est énorme sur les athlètes du monde entier
Radio textos
La pression est énorme sur les athlètes du monde entier
0:00
22:46

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Bonjour-santé lance un robot conversationnel pour orienter les patients
Rattrapage
BonsAi: nouvel outil d'intelligence artificielle
Bonjour-santé lance un robot conversationnel pour orienter les patients
«On ne doit pas se retrouver dans une situation où on a besoin de l’aide des États-Unis»
Rattrapage
82 milliards de dollars en dépenses militaires
«On ne doit pas se retrouver dans une situation où on a besoin de l’aide des États-Unis»
Empathie et justice: le dilemme de la non-responsabilité criminelle
Rattrapage
Le cas de Pierre Ny St-Amand
Empathie et justice: le dilemme de la non-responsabilité criminelle
Les magasins à rabais gagnent du terrain, tout comme les marques maison
Rattrapage
Épicerie à bas coûts
Les magasins à rabais gagnent du terrain, tout comme les marques maison
Livraison instantanée: sommes-nous complices du «camionnage au rabais»?
Rattrapage
Transport et consommation
Livraison instantanée: sommes-nous complices du «camionnage au rabais»?
Crise du condo neuf: Montréal évitera-t-elle le scénario de Toronto?
Rattrapage
Une propriété hors de prix pour plusieurs
Crise du condo neuf: Montréal évitera-t-elle le scénario de Toronto?
Les nouveaux phares de voitures sont «éblouissants» et potentiellement dangereux
Rattrapage
Lumières DEL
Les nouveaux phares de voitures sont «éblouissants» et potentiellement dangereux
Quels éléments de la prestation de Bad Bunny ont pu nous échapper?
Rattrapage
Un spectacle qui marque l'histoire
Quels éléments de la prestation de Bad Bunny ont pu nous échapper?
SAAQclic: entre «piliers de vérité» et reddition de comptes
Rattrapage
Rapport Gallant
SAAQclic: entre «piliers de vérité» et reddition de comptes
Spectacle de Bad Bunny: «Ça a été une sorte de résistance»
Rattrapage
Mi-temps du Super Bowl
Spectacle de Bad Bunny: «Ça a été une sorte de résistance»
Armement des contrôleurs routiers: un tournant historique à Nicolet
Rattrapage
Sécurité publique
Armement des contrôleurs routiers: un tournant historique à Nicolet
Transports, politique et sports: entre pannes de métro, appuis à la CAQ et Jeux de Milan
Rattrapage
La commission
Transports, politique et sports: entre pannes de métro, appuis à la CAQ et Jeux de Milan
Pas trop de confit d'horaire entre le Super Bowl et les Jeux de Milan
Rattrapage
La bonne nouvelle du Jour
Pas trop de confit d'horaire entre le Super Bowl et les Jeux de Milan
Superbowl : «C'est probablement le dernier rendez-vous de ce type à la télévision»
Rattrapage
Évènement publicitaire
Superbowl : «C'est probablement le dernier rendez-vous de ce type à la télévision»