Le Canada a remporté une deuxième médaille aux Jeux de Milan.
L'Ontarienne Megan Oldham a gagné une médaille de bronze à l'épreuve de descente en ski acrobatique.
Autres nouvelles abordées
- Les États-Unis batteront-ils le Canada en nombre de médailles aux Jeux?;
- Gare aux bobsleighs allemands: ils valent jusqu'à des centaines de milliers de dollars;
- Desjardins bonifie la ristourne versée aux enfants.