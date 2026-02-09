Épicerie à bas coûts

On apprend ce lundi, dans La Presse, sur les changements dans les habitudes d'achat des Québécois, selon les données de la firme Neilson.

Tandis que Dollarama atteint 95 % de fréquentation, principalement pour la nourriture et qu'Amazon voit également une hausse des achats, les magasins Walmart, eux, sont boudés.

Les marques maison, comme le Ketchup de Metro, dominent sur Heinz, et les consommateurs privilégient les rabais devant l'augmentation du coût de la vie et des prix en épicerie.

Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau discuter de l'augmentation des prix de l'épicerie à l'émission La commission.



