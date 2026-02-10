Luc Ferrandez exige une réforme des pratiques

Le Québec fait face à un sérieux problème de gouvernance dans la gestion de ses ressources naturelles.

Un dossier troublant publié dans La Presse révèle comment la compagnie Domtar a obtenu, en seulement 19 minutes, l'autorisation de couper du bois dans une zone protégée de la Côte-Nord, malgré le refus initial des ingénieurs forestiers du ministère.

Pour Luc Ferrandez, cet épisode n'est que la pointe de l'iceberg. Il pointe du doigt une culture d'«arbitraire total» au ministère des Ressources naturelles, où des décisions politiques renversent des processus de protection pourtant durement acquis par les citoyens et les MRC, comme c'est le cas pour le lac Cristal.

