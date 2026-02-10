 Aller au contenu
Politique provinciale
Luc Ferrandez exige une réforme des pratiques

Domtar et gestion forestière au Québec: «Entre ça et l’arbitraire, il reste quoi?»

par 98.5

0:00
5:44

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 février 2026 09:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Domtar et gestion forestière au Québec: «Entre ça et l’arbitraire, il reste quoi?»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le Québec fait face à un sérieux problème de gouvernance dans la gestion de ses ressources naturelles.

Un dossier troublant publié dans La Presse révèle comment la compagnie Domtar a obtenu, en seulement 19 minutes, l'autorisation de couper du bois dans une zone protégée de la Côte-Nord, malgré le refus initial des ingénieurs forestiers du ministère.

Pour Luc Ferrandez, cet épisode n'est que la pointe de l'iceberg. Il pointe du doigt une culture d'«arbitraire total» au ministère des Ressources naturelles, où des décisions politiques renversent des processus de protection pourtant durement acquis par les citoyens et les MRC, comme c'est le cas pour le lac Cristal.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez concernant une récente dérive démocratique, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«On n’est pas un pays d’Afrique subsaharienne dirigé par un clan [...] ni les États-Unis où Trump décide de tout quand il veut [...] on est au Québec [...] On ne peut pas agir comme ça. »

Luc Ferrandez

Vous aimerez aussi

Fin du PEQ: «On a cassé le contrat moral qui nous liait avec ces gens-là»
Signé Lévesque
Fin du PEQ: «On a cassé le contrat moral qui nous liait avec ces gens-là»
0:00
7:01
Abolition du PEQ: «Christine Fréchette aurait intérêt à nuancer sa position»
Le Québec maintenant
Abolition du PEQ: «Christine Fréchette aurait intérêt à nuancer sa position»
0:00
8:18

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«L'exploration spatiale, c'est vraiment un puissant moteur d'innovation» -David St-Jacques
Rattrapage
Vidéo
La mission Artemis II vers la Lune
«L'exploration spatiale, c'est vraiment un puissant moteur d'innovation» -David St-Jacques
Regarder17:26Patrick Lagacé
Dans les métropoles du Canada: «C'est la fin du condo»
Rattrapage
Immobilier
Dans les métropoles du Canada: «C'est la fin du condo»
Patinage de vitesse: l'argent pour le relais mixte canadien
Rattrapage
Jeux de Milan
Patinage de vitesse: l'argent pour le relais mixte canadien
Tourisme à Cuba: entre attachement des Québécois et crise humanitaire
Rattrapage
Situation catastrophique
Tourisme à Cuba: entre attachement des Québécois et crise humanitaire
Financement d'evenko: le Québec subventionne-t-il la culture américaine?
Rattrapage
Festivals de grande envergure
Financement d'evenko: le Québec subventionne-t-il la culture américaine?
«Docteur ChatGPT»: l'intelligence artificielle inquiète les médecins canadiens
Rattrapage
De plus en plus populaire
«Docteur ChatGPT»: l'intelligence artificielle inquiète les médecins canadiens
Patricia Paquin recadre une internaute: «On ne commente pas le physique des gens»
Rattrapage
Violence sur les réseaux sociaux
Patricia Paquin recadre une internaute: «On ne commente pas le physique des gens»
Solidarité pour Cindy Wong: un spectacle d'humour pour financer un traitement vital
Rattrapage
Jeune mère atteinte d’un glioblastome
Solidarité pour Cindy Wong: un spectacle d'humour pour financer un traitement vital
Menaces de Donald Trump: «C’est du niveau du gars au bout du bar à 3h du matin»
Rattrapage
Ouverture du pont Gordie-Howe
Menaces de Donald Trump: «C’est du niveau du gars au bout du bar à 3h du matin»
Patinage de vitesse: médaille d'argent historique pour le relais mixte canadien
Rattrapage
Jeux de Milan
Patinage de vitesse: médaille d'argent historique pour le relais mixte canadien
Cuba: «Complètement épouvantable, c'est inhumain» -Isabelle Laporte
Rattrapage
Situation catastrophique sur l'île
Cuba: «Complètement épouvantable, c'est inhumain» -Isabelle Laporte
Cuba: «On se dirige vers une crise humanitaire, ça me déchire le cœur» -Marie-Eve Fournier
Rattrapage
L'effet Trump
Cuba: «On se dirige vers une crise humanitaire, ça me déchire le cœur» -Marie-Eve Fournier
François Bonnardel appuie Christine Fréchette: «Un coup très dur pour Bernard Drainville»
Rattrapage
Chefferie de la CAQ
François Bonnardel appuie Christine Fréchette: «Un coup très dur pour Bernard Drainville»
Après ses crevaisons, la mairesse réagit avec humour à une parodie
Rattrapage
Charles Brunet interprète la vidéo virale
Après ses crevaisons, la mairesse réagit avec humour à une parodie