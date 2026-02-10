Situation catastrophique

L’annulation des vols vers Cuba par Air Canada, Transat, WestJet et Sunwing en raison de la pénurie de kérosène a enflammé les réseaux sociaux.

De nombreux groupes Facebook d'amoureux de l'île socialiste sont devenus le théâtre d'échanges houleux entre Québécois, certains minimisant la crise humanitaire au profit de leurs souvenirs de vacances.

Parallèlement, une créatrice de contenu d'origine cubaine vivant au Québec, surnommée «La Cubaquoise», appelle à la fin de l'hypocrisie entourant les retombées réelles du tourisme pour le peuple cubain.

