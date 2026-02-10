 Aller au contenu
Société
Situation catastrophique

Tourisme à Cuba: entre attachement des Québécois et crise humanitaire

par 98.5

0:00
4:18

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 février 2026 08:53

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Tourisme à Cuba: entre attachement des Québécois et crise humanitaire
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

L’annulation des vols vers Cuba par Air Canada, Transat, WestJet et Sunwing en raison de la pénurie de kérosène a enflammé les réseaux sociaux.

De nombreux groupes Facebook d'amoureux de l'île socialiste sont devenus le théâtre d'échanges houleux entre Québécois, certains minimisant la crise humanitaire au profit de leurs souvenirs de vacances.

Parallèlement, une créatrice de contenu d'origine cubaine vivant au Québec, surnommée «La Cubaquoise», appelle à la fin de l'hypocrisie entourant les retombées réelles du tourisme pour le peuple cubain.

Écoutez la chronique sur les réseaux sociaux de Frédéric Labelle qui fait le point sur les réactions qui enflamment le web à ce sujet, mardi, à Lagacé le matin.

